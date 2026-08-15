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Áticos del mar en Venta Región de Murcia, Španjolska

;
Murcia
6
Los Alcazares
100
San Pedro del Pinatar
57
Torre-Pacheco
47
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21 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2/2
Impresionante ático con cocina amueblada, piscinas comunitarias, gran terraza en la azotea c…
$344,490
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Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Piso 3/3
Fantástico ático frente a la playa con piscina comunitaria y vista al lago en una comunidad …
$577,318
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Precioso dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas …
$308,095
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It Is RealtyIt Is Realty
Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 2/2
Ático brillante con una amplia terraza privada en la azotea, impresionantes vistas al mar y …
$430,100
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Ático Ático 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 2/2
Ático cautivador con cocina amueblada, piscinas tipo oasis, amplia terraza en la azotea con …
$322,377
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Número de plantas 2
Pisos Chic de 2 Dormitorios con Impresionantes Vistas en San Pedro del Pinatar Costa Calida …
$310,633
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 2/2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$428,238
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 4/4
Un ático increíble con preciosas vistas al mar, balcón privado y piscina comunitaria en la t…
$244,203
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Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Elegantes apartamentos de golf de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa en Los Alcázares Costa…
$479,217
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Ático Ático 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/3
Impresionante ático con gran terraza solarium, increíbles vistas al mar y piscina comunitari…
$345,299
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 2
Fantástico ático en la playa con terraza privada en la azotea, vistas al mar y piscinas situ…
$820,943
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Ático Ático 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios a poca distancia de la playa en Águilas Murcia Los apartam…
$342,476
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$433,927
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
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Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Elegantes apartamentos de golf de 2 y 3 dormitorios cerca de la playa en Los Alcázares Costa…
$371,334
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 1
Ático de lujo en la playa con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas al mar y a…
$949,948
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Ático Ático 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios frente al mar en Águilas Murcia cuentan con un estilo …
$520,569
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Ático Ático 3 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios frente al mar en Águilas Murcia cuentan con un estilo …
$448,805
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Ático Ático 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Piso 4/4
Ático brillante con una impresionante vista al mar, terraza en la azotea y piscina privada s…
$1,05M
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/2
Hermoso ático moderno con terraza, piscina comunitaria situada en una zona privilegiada cerc…
$306,273
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Ático Ático 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Piso 4/4
Ático turístico preparado para llaves con terraza privada en la azotea y vistas al mar impre…
$478,349
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Ático Ático 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios a poca distancia de la playa en Águilas Murcia Los apartam…
$327,969
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Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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