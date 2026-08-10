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Apartamentos con piscina en venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
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30 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 4
Elegante apartamento en la planta baja con piscina de estilo resort, spa y zonas sociales en…
$580,734
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Elegante apartamento amueblado de nueva construcción en planta baja con acabados de lujo, gi…
$648,144
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/4
Ático llave en mano amueblado con vistas al mar, amplia terraza y jardines tropicales, situa…
$785,961
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Piso 4/4
Ático de lujo con amplia terraza, impresionantes vistas al mar y piscina comunitaria, ubicad…
$1,74M
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Piso 3/3
Impresionante ático llave en mano con piscina privada y terraza en la azotea, ubicado en un …
$1,58M
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Apartamento 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1
Encantador apartamento ubicado en un resort de lujo con gimnasio de alta gama, piscinas clim…
$912,186
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 154 m²
Piso 3/3
Apartamento de lujo con terraza y vistas espectaculares, ubicado en un lujoso residencial co…
$783,965
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 587 m²
Piso 2/3
Ático XXL de alta gama en un edificio exclusivo con gimnasio, piscina cubierta y vistas al m…
$4,99M
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Apartamento 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 4
Apartamento premium en planta baja con vistas icónicas, ubicado en un elegante resort con sp…
$970,790
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/3
Espléndido ático dúplex con una impresionante vista al mar, terraza en la azotea y un gimnas…
$1,47M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Precioso apartamento en planta baja, listo para entrar a vivir, con interiores luminosos, pi…
$570,260
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 2/2
Ático exclusivo llave en mano con terraza en la azotea y vistas espectaculares al mar, ubica…
$1,35M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Piso 1
Apartamento premium de nueva construcción con gimnasio de clase mundial, cocina de diseño y …
$704,856
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Apartamento 8 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 8 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Piso 1/3
Espaciosa casa dúplex de alta gama en planta baja con terraza, amplio jardín, piscina privad…
$1,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/5
Apartamento fantástico con vistas al mar preciosas, piscina cubierta climatizada y centro de…
$714,725
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Apartamento 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Piso 4
Ático brillante con terraza y cautivadoras vistas al mar en el resort que ofrece piscinas ta…
$937,493
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Apartamento 5 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 3
Apartamento de lujo con salón, gimnasio y un entorno ajardinado, a poca distancia de la cost…
$729,699
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Apartamento excepcional en la planta baja con vistas al mar impresionante, gimnasio de clase…
$757,521
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Apartamento en planta baja de alta gama llave en mano con gran jardín, piscina comunitaria e…
$1,33M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Piso 2
Apartamento de lujo listo para entrar a vivir, con impresionantes vistas al mar, piscinas y …
$835,642
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Apartamento 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 1/2
Apartamento de lujo con impresionantes vistas al mar, acceso a un club social y piscinas cub…
$796,666
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Piso 2/2
Ático de lujo de nueva construcción con gran terraza en la azotea, vistas panorámicas y pisc…
$1,12M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Piso 2/4
Apartamento de lujo en planta media con piscina de agua salada, terraza privada e instalacio…
$835,661
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
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Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Piso 3/3
Lujoso ático de alta gama en un edificio exclusivo con gimnasio, piscina cubierta y vistas a…
$2,80M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 458 m²
Número de plantas 3
Apartamento en planta baja en un edificio de lujo con gimnasio, piscina cubierta y vistas al…
$1,38M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3
Ático llave en mano con vistas panorámicas a la montaña, espacios sociales gourmet y piscina…
$648,521
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 2/3
Magnífico apartamento en planta intermedia con piscina de agua salada, terraza con vistas al…
$679,263
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Piso 5/5
¡Excelente ubicación! Áticos modernos con un diseño exquisito a 10 minutos de Puerto Banús, …
$1,01M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Dúplex en primera línea de playa con jardín privado en una urbanización prestigiosa de Puert…
$2,00M
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Alminar de Marbella es el mejor ejemplo de adaptación a un entorno natural único, lleno de e…
$494,918
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Tipos de propiedades en Marbella

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