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Apartamentos del mar en venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
647
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67 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Elegante apartamento amueblado de nueva construcción en planta baja con acabados de lujo, gi…
$648,144
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/4
Ático llave en mano amueblado con vistas al mar, amplia terraza y jardines tropicales, situa…
$785,961
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Piso 4/4
Ático de lujo con amplia terraza, impresionantes vistas al mar y piscina comunitaria, ubicad…
$1,74M
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TekceTekce
Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Piso 3/3
Impresionante ático llave en mano con piscina privada y terraza en la azotea, ubicado en un …
$1,58M
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Viviendas de diseño elegante con comodidades de hotel de 5 estrellas en Marbella Oeste Marbe…
$686,116
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de Nueva Construcción en Complejo de Lujo Cerca del Centro en Marbella Los apar…
$1,33M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,08M
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Apartamento 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1
Encantador apartamento ubicado en un resort de lujo con gimnasio de alta gama, piscinas clim…
$912,186
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Pisos de Obra Nueva Contemporáneos en una de las Zonas de Golf Más Exclusivas de Marbella Ma…
$835,721
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 5
Elegantes propiedades en una codiciada zona a 1 km de la playa en Marbella, España Estas ext…
$1,41M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Impresionantes Apartamentos Cerca de la Playa en San Pedro de Alcántara Marbella Este proyec…
$852,266
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 5
Elegantes propiedades en una codiciada zona a 1 km de la playa en Marbella, España Estas ext…
$1,05M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Apartamentos de Golf con Bonitas Vistas en un Complejo Boutique en Marbella Los apartamentos…
$1,33M
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Apartamento 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 222 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Golf en Complejo Integral con Ricas Amenidades en Marbella Los apartamentos …
$1,77M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,40M
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Ático Ático 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Apartamento en un Complejo con Piscinas en el Corazón de la Naturaleza en Marbella Este Marb…
$966,708
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 587 m²
Piso 2/3
Ático XXL de alta gama en un edificio exclusivo con gimnasio, piscina cubierta y vistas al m…
$4,99M
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Pisos de Obra Nueva Contemporáneos en una de las Zonas de Golf Más Exclusivas de Marbella Ma…
$921,927
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Apartamento 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,54M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/3
Espléndido ático dúplex con una impresionante vista al mar, terraza en la azotea y un gimnas…
$1,47M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 438 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de lujo de 3 dormitorios con vistas panorámicas junto al golf en Marbella Este …
$2,08M
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Precioso apartamento en planta baja, listo para entrar a vivir, con interiores luminosos, pi…
$570,260
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Propiedades con Estilo cerca de las Comodidades en Marbella Las propiedades se encuentran en…
$529,334
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 2/2
Ático exclusivo llave en mano con terraza en la azotea y vistas espectaculares al mar, ubica…
$1,35M
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
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Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Golf en Complejo Integral con Ricas Amenidades en Marbella Los apartamentos …
$971,301
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Piso 1
Apartamento premium de nueva construcción con gimnasio de clase mundial, cocina de diseño y …
$704,856
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Ático Ático 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
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Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 4
Propiedades llave en mano de estilo mediterráneo con magníficas vistas al mar en Marbella Es…
$615,119
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Viviendas de diseño elegante con comodidades de hotel de 5 estrellas en Marbella Oeste Marbe…
$875,231
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/5
Apartamento fantástico con vistas al mar preciosas, piscina cubierta climatizada y centro de…
$714,725
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 757 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alto standing con amplias terrazas en la Milla de Oro de Marbella Esta nueva…
$6,18M
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Tipos de propiedades en Marbella

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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