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Áticos con piscina en Venta Málaga, Španjolska

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Marbella
71
Estepona
134
San Pedro Alcantara
16
Fuengirola
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96 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/3
Ático de alta gama con impresionantes vistas al mar y piscina privada ubicado dentro de un r…
$1,70M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 3
Ático exclusivo con amplia terraza con piscina privada y vistas al mar dentro de un resort c…
$2,11M
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Ático Ático 4 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Piso 3
Ático de lujo con impresionantes vistas al mar, gran terraza en la azotea, piscina comunitar…
$687,295
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Lujoso y atractivo ático en un moderno complejo residencial con diversas instalaciones y pre…
$1,61M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 4
Exclusivo ático de alta gama con amplias terrazas, gimnasio, spa e impresionantes vistas al …
$2,23M
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 263 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con una gran terraza en la azotea, piscina privada y impresionantes vist…
$2,05M
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Ático Ático 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 4/4
Impresionante ático dúplex en la playa con cocina totalmente equipada, terraza privada en la…
$1,20M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 5/5
Ático exclusivo de nueva construcción con vistas panorámicas de la ciudad y una luminosa ter…
$1,15M
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 2/2
Ático dúplex superior con piscina privada, spa e impresionantes vistas al mar situado cerca …
$2,09M
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Piso 3/3
Impresionante ático llave en mano con piscina privada y terraza en la azotea, ubicado en un …
$1,58M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con gran terraza en la azotea e impresionantes vistas al mar ubicado cer…
$1,96M
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 269 m²
Piso 2/2
Ático ultramoderno con piscina privada, terraza en la azotea con vistas panorámicas al mar y…
$999,552
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3
Ático llave en mano con vistas panorámicas a la montaña, espacios sociales gourmet y piscina…
$648,521
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 2
Ático dúplex de lujo con una amplia terraza en la azotea, piscinas premium y zonas de gimnas…
$735,705
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 297 m²
Piso 4/4
Ático premium con una impresionante vista panorámica, piscina y gimnasio situado en un resor…
$820,176
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 3/3
Ático elegante y premium con vistas al mar y a la montaña, impresionante terraza en la azote…
$963,958
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Ático Ático 3 habitaciones en Casares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 3/3
Hermoso ático moderno con impresionantes vistas al mar, gran terraza en la azotea y piscina …
$744,305
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 3/3
Gran ático de alta gama con terraza, increíble vista al mar y piscina comunitaria ubicada en…
$920,133
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 2/2
Exclusivo ático dúplex con impresionantes vistas al mar, una amplia terraza en la azotea y a…
$628,462
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
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Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Piso 2/3
ático moderno listo para la llave con vistas al mar, gran terraza, piscina comunitaria, gimn…
$405,695
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Ático Ático en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático
Fuengirola, Španjolska
Área 72 m²
Piso 3/3
Lujoso ático situado dentro de un complejo residencial contemporáneo que cuenta con impresio…
$861,896
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Ático Ático 5 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 6/6
Ático cautivador con impresionantes vistas al mar, gimnasio y piscina cubierta climatizada s…
$629,250
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Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 4/4
Precioso ático con cocina totalmente equipada, acogedora terraza, piscina comunitaria en la …
$663,067
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Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 4
Ático de lujo llave en mano con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria, spa y gimnas…
$710,243
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Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/4
Ático llave en mano amueblado con vistas al mar, amplia terraza y jardines tropicales, situa…
$785,961
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Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Ático de lujo con terraza, impresionantes vistas al mar y piscina comunitaria, ubicado en un…
$1,27M
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 587 m²
Piso 2/3
Ático XXL de alta gama en un edificio exclusivo con gimnasio, piscina cubierta y vistas al m…
$4,99M
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Ático Ático 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 2/2
Ático dúplex de lujo con piscina infinita, dos plazas de aparcamiento, grandes terrazas y ma…
$702,321
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 3/3
Ático de alta gama con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comunita…
$779,858
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 3/3
Ático premium con vistas al mar impresionante, terraza solar y jardines paisajísticos autóct…
$482,732
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Parámetros de las propiedades en Málaga, Španjolska

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