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Áticos del mar en Venta Málaga, Španjolska

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Marbella
71
Estepona
134
San Pedro Alcantara
16
Fuengirola
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$910,998
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$1,02M
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Número de plantas 3
Apartamentos frente al golf con amplias terrazas en Mijas Los apartamentos están situados en…
$737,369
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Ático Ático 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Vistas Panorámicas en Complejo con una Ubicación Privilegiada en Estepona L…
$646,772
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 2/3
Pisos en Exclusivo Complejo con Amplios Jardines Tropicales en Estepona Los pisos con amplia…
$1,25M
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Ático Ático 4 habitaciones en Rincon de la Victoria, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Rincon de la Victoria, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Apartamentos de Diseño Mediterráneo cerca de la Playa en Málaga Rincón de la Victoria es un …
$562,284
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/3
Ático de alta gama con impresionantes vistas al mar y piscina privada ubicado dentro de un r…
$1,70M
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Presigiosos apartamentos con vistas panorámicas en Mijas, Málaga Mijas es uno de los lugares…
$562,661
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 2
Apartamentos en Estepona, Cerca de la Playa en una Zona Accesible y Tranquila Estepona es un…
$683,659
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 3
Ático exclusivo con amplia terraza con piscina privada y vistas al mar dentro de un resort c…
$2,11M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Estilo Cerca del Mar en Fuengirola Costa del Sol Fuengirola es un destino t…
$1,97M
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Ático Ático 3 habitaciones en Málaga, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Málaga, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 5/5
Viviendas de Obra Nueva con Vistas al Mar y Piscina en la Azotea en Málaga Málaga es una de …
$1,53M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Viviendas con vistas al mar cerca de la playa en Fuengirola Situado entre Benalmádena y Fuen…
$838,713
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Ático Ático 4 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Piso 3
Ático de lujo con impresionantes vistas al mar, gran terraza en la azotea, piscina comunitar…
$687,295
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
Viviendas de diseño elegante con comodidades de hotel de 5 estrellas en Marbella Oeste Marbe…
$3,41M
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Ático Ático 3 habitaciones en Casares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alta calidad junto al Golf con un diseño atemporal en Casares Los apartament…
$495,557
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,40M
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Ático Ático 4 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Pisos de Obra Nueva y Eficiencia Energética con Impresionantes Vistas Abiertas en Torremolin…
$761,798
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Lujoso y atractivo ático en un moderno complejo residencial con diversas instalaciones y pre…
$1,61M
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en un Complejo en Mijas Málaga con Características Chic El complejo de apartame…
$722,661
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 4
Exclusivo ático de alta gama con amplias terrazas, gimnasio, spa e impresionantes vistas al …
$2,23M
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Apartamentos Contemporáneos con Vistas al Mar y a la Montaña en Mijas Mijas es una de las zo…
$814,169
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 263 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con una gran terraza en la azotea, piscina privada y impresionantes vist…
$2,05M
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Excepcionales Apartamentos y áticos con Piscina Comunitaria en Estepona Estepona, situada en…
$1,28M
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de Lujo con Preciosas Vistas al Mar en Mijas Malaga Situada en el sureste de E…
$1,53M
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Ático Ático 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 4/4
Impresionante ático dúplex en la playa con cocina totalmente equipada, terraza privada en la…
$1,20M
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Ático Ático 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 4
Pisos y Áticos en primera línea de playa en Torremolinos, Costa del Sol Los exclusivos pisos…
$1,61M
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de Obra Nueva en Mijas con Exclusivas Vistas al Mar Los apartamentos están situ…
$1,27M
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Vistas Panorámicas en Complejo con una Ubicación Privilegiada en Estepona L…
$524,855
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 5/5
Ático exclusivo de nueva construcción con vistas panorámicas de la ciudad y una luminosa ter…
$1,15M
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Parámetros de las propiedades en Málaga, Španjolska

con Garaje
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