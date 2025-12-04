  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Málaga, Španjolska

Marbella
1
Costa del Sol Occidental
8
San Pedro Alcantara
1
La Axarquía
1
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Španjolska
de
$9,08M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Diamante así se llama estas 2 últimas fabulosas propiedades. Las villas se distribuyen en cuatro niveles y albergan 6 dormitorios. Amplia terraza para respirar el aire del mar, maravillosas vistas al mar y al campo de golf. Las vistas son el escenario perfecto para reuniones familiares y soc…
Villa Villas en una comunidad con vistas panorámicas en Málaga
Villa Villas en una comunidad con vistas panorámicas en Málaga
Velez Malaga, Španjolska
de
$457,993
Año de construcción 2028
Villas con vistas al mar y amplias terrazas en una ubicación prestigiosa en Málaga Lagos es una encantadora aldea costera situada en el extremo oriental de Vélez-Málaga, enclavada entre El Morche y Mezquitilla. Este pequeño pueblo pesquero conserva su carácter tradicional andaluz, con casas …
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Benahavis, Španjolska
de
$14,18M
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Villas Independientes Inspiradas en Lamborghini en Benahavís, Costa del Sol Las villas están situadas en una prestigiosa zona de la Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis es uno de los espacios vitales más prestigiosos de España, dejando a un lado toda la región de la Costa del Sol. Ben…
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Španjolska
de
$6,62M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Valiosa propiedad distribuida en 4 niveles en la ladera de una colina, que ofrece impresionantes vistas desde todas las habitaciones, particularmente desde la vista panorámica hacia la terraza. Con 5 dormitorios y mucho espacio común, los espacios, caracterizados por una bodega, una sala de …
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Španjolska
de
$5,71M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Preciosa propiedad con gloriosos jardines y arena. Esta es la última villa disponible de 4 dormitorios llamada Esmeralda, de la prestigiosa cartera de Darglobal con vistas parciales al campo de golf. Aquí todo está creado para brindarle una experiencia más relajante. Ubicada dentro de la com…
Villa Villa Espaciosa en Benalmádena con Vistas Panorámicas al Mar
Villa Villa Espaciosa en Benalmádena con Vistas Panorámicas al Mar
Benalmadena, Španjolska
de
$1,84M
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Elegante Villa con Vistas al Mar en una Prestigiosa Ubicación en Benalmádena La villa se encuentra en una zona costera en Benalmádena. Benaldamena es un espacio ideal para vivir situado en la Costa del Sol en las partes meridionales de Andalucia. La villa en una zona alta ofrece preciosas vi…
Villa Villa de Bajo Consumo en Prestigiosa Ubicación en Mijas
Villa Villa de Bajo Consumo en Prestigiosa Ubicación en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$1,52M
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Villa Independiente en un Espacio Tranquilo en Mijas con Vistas a la Montaña La elegante villa está situada en Mijas, Málaga, en la región de la Costa del Sol de España. La zona ofrece un clima maravilloso, hermosas playas de arena, bellezas naturales exclusivas, estructuras viarias bien des…
Villa
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$3,44M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Benahavis, Španjolska
de
$9,92M
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Villas Independientes Inspiradas en Lamborghini en Benahavís, Costa del Sol Las villas están situadas en una prestigiosa zona de la Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis es uno de los espacios vitales más prestigiosos de España, dejando a un lado toda la región de la Costa del Sol. Ben…
