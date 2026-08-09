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Villas en la montaña en venta en Bajo Ampurdán, Španjolska

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Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
22
Platja dAro
18
Sant Feliu de Guixols
8
Calonge i Sant Antoni
4
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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 698 m²
FANTÁSTICA CASA DE LUJO, CON MUCHO CARÁCTER, 110 HECT. Y 2 PLAYAS, EN UNA UBICACIÓN ÚNICA EN…
$4,29M
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