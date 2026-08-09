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Villas en venta en Bajo Ampurdán, Španjolska

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Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
22
Platja dAro
18
Sant Feliu de Guixols
8
Calonge i Sant Antoni
4
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53 propiedades total found
Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Villa con vistas panorámicas al mar y a las montañas, en la prestigiosa urbanización Mas Nou…
$1,13M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Hermosa villa con vistas al mar y licencia turística. Esta magnífica villa de nueva constru…
$1,69M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 7 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 385 m²
Número de plantas 2
En venta Chalet con esplendidas vistas al mar con características interiores rusticas. Se ub…
Precio en demanda
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
Una perla rodeada de naturaleza, donde el lujo se combina con absoluta tranquilidad.Situado …
$1,52M
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Villa en Castell dAro, Španjolska
Villa
Castell dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Área 1 900 m²
Mansión de lujo cerca de las playas de Sa Conca y San Pablo - S'Agaro, Costa Brava Una finca…
$11,62M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 597 m²
Diseño, naturaleza y vistas al mar: una perla en Ayguablava!En una de las zonas más privileg…
$4,06M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Casa rural tradicional a 5 minutos de Playa de Aro. Si quieres vivir en una casa tradiciona…
$2,61M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Una casa en Begur, Ayguafred. La distancia al mar es de unos 800 metros. La superficie total…
$1,63M
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Villa en Palafrugell, Španjolska
Villa
Palafrugell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 375 m²
Impresionante casa en estilo rústico con un magnífico jardín cerca de la ciudad de Palafruje…
$1,45M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Nueva casa moderna en la ciudad de Begur. La distancia al mar es de unos 3,5 km. La superfic…
$2,29M
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Villa 6 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 698 m²
FANTÁSTICA CASA DE LUJO, CON MUCHO CARÁCTER, 110 HECT. Y 2 PLAYAS, EN UNA UBICACIÓN ÚNICA EN…
$4,29M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Casa con vistas al mar en el centro de la ciudad de Begur. Distancia al centro de Barcelona …
$1,74M
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 467 m²
Villa de tres plantas en 2004 en la prestigiosa zona residencial de San Feliu de Guichols, a…
$1,55M
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Villa en Llafranc, Španjolska
Villa
Llafranc, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 785 m²
Casa a pocos minutos del centro de la ciudad de Llafranc en la Costa Brava. Una enorme super…
Precio en demanda
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 754 m²
Casa moderna en una ubicación única en la prestigiosa ciudad de Playa de aro en la Costa Bra…
$12,20M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Nueva casa moderna en la ciudad de Begur. La distancia al mar es de aproximadamente 1 km. La…
$1,74M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Una casa en el distrito de Sa Tuna de Begur. La distancia al centro de Barcelona es de 130 k…
$917,910
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Casas de lujo en S'AgaroVarias casas separadas en una tranquila urbanización con una ubicaci…
$1,74M
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Villa en Palafrugell, Španjolska
Villa
Palafrugell, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Casa en estilo clásico con vistas al mar en la ciudad de Tamariu, que pertenece al municipio…
$1,22M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 717 m²
Casa en estilo clásico con vistas panorámicas al mar en la urbanización de Playa de Aro - Ma…
$3,43M
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Villa en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Villa
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 220 m²
Villa con una gran parcela con vistas al mar en la ciudad de Sant Feliu de Guichols con herm…
Precio en demanda
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Villa en Santa Cristina dAro, Španjolska
Villa
Santa Cristina dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Villa de lujo cerca de la ciudad de Playa de Aro y campos de golf en la Costa Brava. Desde e…
$3,87M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Casa de piedra en el centro de la ciudad de Begur en la Costa Brava. La distancia al centro …
$1,39M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 242 m²
La casa está en construcción en el distrito de Sa Roda de Begur. La distancia al mar es de u…
$2,03M
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Villa en Begur, Španjolska
Villa
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Casa en el distrito de Aiguafreda-Sa Tuna de Begur. La distancia al centro de Barcelona es d…
$1,48M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villa estiliosa con jardín privado, piscina y amplias terrazas. La ubicación es en una zona …
$2,06M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Dos nuevos tenedores de estilo moderno en la ciudad de Sagaro en la Costa Brava. La distanci…
$2,21M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 726 m²
Villa en primera línea del mar con vistas a la playa de Sa Conca en la urbanización elite de…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Bajo Ampurdán, Španjolska

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con Vista a la montaña
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