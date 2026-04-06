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Apartamentos del mar en venta en La Nucía, Španjolska

áticos
29
2 habitaciones
91
3 habitaciones
54
4 habitaciones
5
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2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1
Moderno apartamento en planta media con gran terraza, gimnasio, club social ubicado en un re…
$436,950
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 2
Prestigioso apartamento con terraza, gimnasio, club social ubicado en un residencial cerrado…
$363,551
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