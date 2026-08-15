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Dúplex en la montaña en venta en La Marina Baja, Španjolska

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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Adosado en venta , Sierra Cortina Resort (Finestrat) Descubre este encantador adosado de 10…
$340,563
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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
El residencial camporosso Serpentine se distribuye en dos parcelas lineales, Poniente y Leva…
$643,742
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Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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