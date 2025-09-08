Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Jardín

Dúplex con Jardín en venta en La Marina Baja, Španjolska

2 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
El residencial camporosso Serpentine se distribuye en dos parcelas lineales, Poniente y Leva…
$643,742
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Adosado en venta , Sierra Cortina Resort (Finestrat) Descubre este encantador adosado de 10…
$343,960
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
