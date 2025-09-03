Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow con Terraza en venta en La Marina Baja, Španjolska

Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de clase premium en Benidorm, 3 dormitorios, superficie 298 m2 - TZ7350 3 dormitorios, …
$1,49M
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Nuevo complejo de bungalows en Finestrat-Benidorm, una de las mejores zonas para vivir en la…
$442,157
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Bungalows en planta alta o planta baja de 3 dormitorios cerca del mar y de Benidorm. Bungalo…
$406,013
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE LUJO DE OBRA NUEVA CON VISTAS AL MAR EN FINESTRAT Complejo residenc…
$484,483
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Alfaz del Pi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Acogedor bungalow en el centro del Albir en venta y  listo para entrar a vivir . Situado en …
$506,286
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Número de plantas 3
¡Oportunidad única – Venta bancaria – Villa en Altea Hills, Alicante, 555.000 €! Ubicació…
$648,235
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
18 viviendas de lujo con vistas panorámicas en Balcón de Finestrat Viviendas con terraza de …
$510,942
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Nuevo complejo de bungalows en Finestrat-Benidorm, una de las mejores zonas para vivir en la…
$453,795
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
18 viviendas de lujo con vistas panorámicas en Balcón de Finestrat Viviendas con terraza de …
$452,748
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Bungalow - obra nueva en Finestrat cada casa tiene 2 dormitorios + 2 baños Magníficas te…
$413,176
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Hermosa villa en Benidorm, al mar 600 m - TZ119502 3 dormitorios, 2 baños. Área de alfombras…
$1,36M
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Nuevo complejo en Finestrat, compuesta de solo 20 propiedades de lujo, todas con piscina pri…
$355,180
