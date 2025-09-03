Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow con garaje en venta en La Marina Baja, Španjolska

La Nucía
5
Villajoyosa
9
10 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de clase premium en Benidorm, 3 dormitorios, superficie 298 m2 - TZ7350 3 dormitorios, …
$1,49M
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Bungalow con vistas al mar en Finestrat - IM119211 2 dormitorios, 2 baños. Área de alfombras…
$205,994
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 1/5
Presentamos nuevos apartamentos de estilo moderno en un nuevo complejo cerrado en la ciudad …
$448,447
Tut TravelTut Travel
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Bungalow en Finestrat, área 131 m2 - IM119199 2 dormitorios, 2 baños. Área de alfombras: 131…
$205,994
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Alfaz del Pi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Acogedor bungalow en el centro del Albir en venta y  listo para entrar a vivir . Situado en …
$506,286
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Número de plantas 3
¡Oportunidad única – Venta bancaria – Villa en Altea Hills, Alicante, 555.000 €! Ubicació…
$648,235
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Nuevo bungalow moderno en Finestrat, Costa Blanca, España - IM119205 2 dormitorios, 2 baños.…
$205,994
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Nuevo Bungalow en Finestrat, 2 dormitorios - IM119203 2 dormitorios, 2 baños. Área de alfomb…
$201,085
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Nuevo Bungalow en Finestrat - IM119195 2 dormitorios, 2 baños. Área de alfombras: 131 m2.Ter…
$205,994
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Villajoyosa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Hermosa villa en Benidorm, al mar 600 m - TZ119502 3 dormitorios, 2 baños. Área de alfombras…
$1,36M
