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Áticos cerca del club de golf en Venta La Marina Alta, Španjolska

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Calpe
55
Denia
17
Javea
19
Ático Borrar
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1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Piso 16/16
Impresionante ático en la playa con piscina privada, terraza en la azotea, gimnasio, piscina…
$1,93M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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con Vistas al mar
con Piscina
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