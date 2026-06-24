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Bungalow con garaje en venta en La Marina Alta, Španjolska

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Calpe
9
Javea
5
Denia
5
Bungalow Borrar
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1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 1
Presentamos un complejo de bungalows situado en una tranquila zona residencial de Calpe, que…
$235,328
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