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Apartamentos con piscina en venta en Huerta Norte, Španjolska

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Godella
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Paterna
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Alboraya
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4 propiedades total found
Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 136 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$518,540
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 107 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$438,413
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Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 93 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$409,796
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Value OneValue One
Apartamento en Paterna, Španjolska
Apartamento
Paterna, Španjolska
Área 146 m²
Aleria, una exclusiva promoción de obra nueva ubicada en Valterna (Paterna), una de las zona…
$558,604
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Tipos de propiedades en Huerta Norte

2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Huerta Norte, Španjolska

con Garaje
con Terraza
Baratos
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