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Áticos cerca del club de golf en Venta El Bajo Vinalopó, Španjolska

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Santa Pola
38
Elche
6
Ático Borrar
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1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2/3
Elegante ático con terraza privada y aparcamiento, ubicación que ofrece una combinación idea…
$335,646
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en El Bajo Vinalopó, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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