Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. El Bajo Vinalopó
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Jardín

Áticos con Jardín en Venta El Bajo Vinalopó, Španjolska

;
Santa Pola
38
Elche
6
Ático Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 5
Increíble ático con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas a…
$596,650
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2/3
Elegante ático con terraza privada y aparcamiento, ubicación que ofrece una combinación idea…
$335,646
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con amplia azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al mar, s…
$488,302
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en El Bajo Vinalopó, Španjolska

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir