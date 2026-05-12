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Áticos con garaje en Venta El Bajo Vinalopó, Španjolska

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Santa Pola
38
Elche
6
Ático Borrar
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6 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
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$376,524
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
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$488,305
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Descubre un nuevo complejo residencial exclusivo en Santa Pol, creado para aquellos que valo…
$447,122
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AdriastarAdriastar
Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
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$435,356
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
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$447,122
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Kolasin ValleysKolasin Valleys

Parámetros de las propiedades en El Bajo Vinalopó, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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