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Casas en Venta en Comarca de Valencia, Španjolska

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Valencia
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5 propiedades total found
Villa en Valencia, Španjolska
Villa
Valencia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 174 m²
Esta impresionante mansión de diseño, construida en 2008, se encuentra en una zona peatonal …
$1,90M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Benimamet, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Benimamet, Španjolska
Dormitorios 2
Área 131 m²
El bungalow en la planta baja está completamente reformado con acabados de alta calidad, con…
$257,021
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Dúplex en Valencia, Španjolska
Dúplex
Valencia, Španjolska
Área 207 m²
Vivenia, una promoción de obra nueva concebida para quienes desean disfrutar de la vida urba…
$845,045
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
House for sale in a cozy and quiet area of Cobeta Fuma, El Campello. Main area: 190 m² …
$756,265
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Dúplex 5 habitaciones en Valencia, Španjolska
Dúplex 5 habitaciones
Valencia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
ALEGRIA REAL ESTATE ofrece este extraordinario y moderno dúplex en pleno centro histórico al…
$986,674
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Parámetros de las propiedades en Comarca de Valencia, Španjolska

con Garaje
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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