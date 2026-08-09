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Propiedades residenciales en venta en Comarca de Valencia, Španjolska

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Valencia
116
116 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Valencia, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 2/2
Código 20260719112214Apartamento amueblado 42 m2 en los nuevos Hilford Resorts de cuatro est…
$311,161
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Apartamento 1 habitación en Valencia, Španjolska
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Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 2/2
Código 20260719113407Venta de apartamentos de 42 m2 en Hilford Resorts. El conjunto completo…
$256,906
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Apartamento 1 habitación en Valencia, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 2/2
Código 20260719111501El apartamento de 42 m2 de inversión en Hilford Resorts está situado en…
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 83 m²
Aquene, palabra de origen nativo americano que significa paz o armonía, da nombre a una prom…
$342,400
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 120 m²
Barocci es un exclusivo residencial situado en Nou Malilla, en primera línea de la avenida F…
$594,064
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Apartamento 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Área 174 m²
Una exquisita residencia de 174 m2 con un diseño amplio y confortable es ideal para familias…
$868,472
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 83 m²
Aquene, palabra de origen nativo americano que significa paz o armonía, da nombre a una prom…
$348,107
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Apartamento 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Área 120 m²
Duplex en el centro de Valencia, situado en una zona moderna con restaurantes, escuelas, par…
$503,479
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 100 m²
Vivenia, una promoción de obra nueva concebida para quienes desean disfrutar de la vida urba…
$580,470
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Villa en Valencia, Španjolska
Villa
Valencia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 174 m²
Esta impresionante mansión de diseño, construida en 2008, se encuentra en una zona peatonal …
$1,90M
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Apartamento 3 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Apartamento con una gran terraza en un nuevo hermoso edificio en el centro de Valencia. El …
$2,09M
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Apartamento 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Área 127 m²
Este hermoso apartamento está situado en una de las zonas más prestigiosas de Valencia, en e…
$626,079
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Apartamento 5 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 5
Área 149 m²
El apartamento consta de un pasillo de 6 m2 con puerta blindada, un salón de 26 m2 y una ter…
$663,090
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Apartamento 6 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 6
Área 330 m²
Situado en la exclusiva zona de Peña Roja, este ático de dos niveles de 330m2 ofrece vistas …
$1,63M
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Área 107 m²
Aquene, palabra de origen nativo americano que significa paz o armonía, da nombre a una prom…
$413,163
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Apartamento en Valencia, Španjolska
Apartamento
Valencia, Španjolska
Квартира в Буржасот Валенсия       Основные характеристики:   78 м² (76 м²…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 99 m²
El apartamento tiene 1 baño y 1 aseo.99 m2 Planta 1 con ascensorEl apartamento está situado …
$267,536
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Apartamento 2 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 79 m²
Venta apartamento de tres dormitorios en complejo residencial Residencial Valturia con vista…
$275,799
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Apartamento 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Área 200 m²
Apartamento en la prestigiosa calle Caballeros, en el centro histórico de Valencia.200 m2 de…
$780,451
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Apartamento 3 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 72 m²
Situado en la famosa zona de Valencia Kamins Al Grau, este apartamento de 72 m2 se divide en…
$264,063
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Apartamento 3 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 78 m²
Situado en L’Olivereta, a solo cinco minutos de la estación de metro Nou Octubre, este lumin…
$299,271
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Benimamet, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Benimamet, Španjolska
Dormitorios 2
Área 131 m²
El bungalow en la planta baja está completamente reformado con acabados de alta calidad, con…
$257,021
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Apartamento 10 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 10 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 10
Área 514 m²
En la prestigiosa Avenida Marquez de Sotelo, una de las calles más famosas y atractivas de V…
$2,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Área 166 m²
Situado en una de las zonas más prestigiosas y buscadas de Valencia, esta espaciosa casa ofr…
$1,41M
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Apartamento 2 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 88 m²
Disfrute del estilo de vida mediterráneo en este luminoso y acogedor apartamento de 2 dormit…
$393,160
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Apartamento 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Área 158 m²
Este apartamento de planta baja, construido en 1921 y parcialmente renovado, ofrece 158 m2 d…
$469,444
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Apartamento 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Área 86 m²
Este luminoso y moderno apartamento está situado junto al parque principal y a pocos minutos…
$289,637
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Apartamento 2 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 68 m²
Imagínese despertar cada día con impresionantes vistas del horizonte de la ciudad y la tranq…
$471,864
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Apartamento 4 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 4
Área 118 m²
Situado en el distrito Patrex de Valencia, a 20 minutos a pie del centro de la ciudad, rodea…
$366,167
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Apartamento 5 habitaciones en Valencia, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Valencia, Španjolska
Dormitorios 5
Área 160 m²
Apartamento recientemente renovado de cinco dormitorios con camas dobles, todos con armarios…
$498,785
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