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Villas con Jardín en venta en Castellón, Španjolska

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2 propiedades total found
Villa en Moncófar, Španjolska
Villa
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Villas adosadas de nueva construcción frente al mar en Moncofa con vistas al mar Ub…
$490,512
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Villa en Moncófar, Španjolska
Villa
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Villas adosadas de nueva construcción frente al mar en Moncofa con vistas al mar Ub…
$654,015
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Parámetros de las propiedades en Castellón, Španjolska

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