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Villas en venta en Plana Baja, Španjolska

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4 propiedades total found
Villa en Moncófar, Španjolska
Villa
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Villas adosadas de nueva construcción frente al mar en Moncofa con vistas al mar Ub…
$654,015
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Villa en Moncófar, Španjolska
Villa
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Villas adosadas de nueva construcción frente al mar en Moncofa con vistas al mar Ub…
$490,512
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Villa en Chilches, Španjolska
Villa
Chilches, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 377 m²
Se vende esta magnifica villa en Chilches a solo 30 minutos de Valencia centro, de Castellon…
$459,924
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Villa en Burriana, Španjolska
Villa
Burriana, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 11
Área 1 310 m²
Se vende una villa de lujo en Burriana. Es una villa muy luminosa y grande. Está situada a …
$1,20M
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Parámetros de las propiedades en Plana Baja, Španjolska

con Jardín
Baratos
De lujo
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