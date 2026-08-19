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Villas en venta en Castellón, Španjolska

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8 propiedades total found
Villa en Moncófar, Španjolska
Villa
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Villas adosadas de nueva construcción frente al mar en Moncofa con vistas al mar Ub…
$490,512
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Villa en Moncófar, Španjolska
Villa
Moncófar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Villas adosadas de nueva construcción frente al mar en Moncofa con vistas al mar Ub…
$654,015
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Villa en Sierra Engarceran, Španjolska
Villa
Sierra Engarceran, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Chalet a 150 metros de la playa, con una gran parcela. Totalmente reformado en 2011. 2 plant…
$594,467
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Oropesa del Mar, Španjolska
Villa
Oropesa del Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Chalet en primerísima linea de la playa a tan solo 5 metros de la playa. La casa reformada i…
$1,25M
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Villa en Benicasim, Španjolska
Villa
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 636 m²
Villa en primera linea de la playa con asceso privado a ella. 630 m2 de vivienda con vistas…
$3,90M
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Villa en Chilches, Španjolska
Villa
Chilches, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 377 m²
Se vende esta magnifica villa en Chilches a solo 30 minutos de Valencia centro, de Castellon…
$459,924
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Benicasim, Španjolska
Villa
Benicasim, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 455 m²
Se vende esta villa de lujo de estilo moderno en Benicassim. Dispone de 3 dormitorios, 2 bañ…
$732,400
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Villa en Burriana, Španjolska
Villa
Burriana, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 11
Área 1 310 m²
Se vende una villa de lujo en Burriana. Es una villa muy luminosa y grande. Está situada a …
$1,20M
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Parámetros de las propiedades en Castellón, Španjolska

con Jardín
Baratos
De lujo
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