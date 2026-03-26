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Apartamentos con piscina en venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

San Roque
63
La Linea de la Concepcion
34
Tarifa
27
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3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1
Exquisito apartamento en planta media en un prestigioso campo de golf con terraza, piscina c…
$515,043
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734,338
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 3/3
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardín comunitario e imp…
$545,549
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OneOne
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Tipos de propiedades en Campo de Gibraltar

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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