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Apartamentos en venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

;
San Roque
54
Tarifa
26
La Linea de la Concepcion
7
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87 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en La Linea de la Concepcion, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
La Linea de la Concepcion, Španjolska
Dormitorios 1
Área 67 m²
Descripción del sitio: En la prestigiosa zona de La Linea de la Concepción es un exclusivo c…
$353 936
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Apartamento 2 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 158 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$983 276
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$1,58M
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$637 814
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Un proyecto residencial exclusivo con nuevos apartamentos y áticos con 2 y 3 dormitorios con…
$768 140
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English
Apartamento 2 habitaciones en La Linea de la Concepcion, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Linea de la Concepcion, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
Descripción del sitio: En la playa de la prestigiosa zona de La Linea de la Concepción se es…
$450 983
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$1,09M
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$550 690
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$507 633
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734 338
VAT
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1
Exquisito apartamento en planta media en un prestigioso campo de golf con terraza, piscina c…
$515 043
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 2/3
Elegante casa dúplex en planta alta gran azotea con terraza, piscina comunitaria, jardín com…
$447 610
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 3/3
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardín comunitario e imp…
$545 549
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$1,12M
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Apartamento 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$871 323
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$455 305
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$780 794
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$501 479
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$819 724
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$599 078
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$700 418
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Apartamento 2 habitaciones en La Linea de la Concepcion, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Linea de la Concepcion, Španjolska
Dormitorios 2
Área 76 m²
Descripción del sitio: En la prestigiosa zona de La Linea de la Concepción es un exclusivo c…
$570 865
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$396 069
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a nuestra exclusiva comunidad de apartamentos y áticos de lujo en el corazón de S…
$1,39M
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$987 799
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Estudio en Tarifa, Španjolska
Estudio
Tarifa, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Se vende estudio de obra nueva .La vivienda es muy luminosa y se ubica en 3º planta del edif…
$162 713
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Apartamento 4 habitaciones en Torreguadiaro, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torreguadiaro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a este exclusivo proyecto residencial que ofrece nuevos apartamentos y áticos de …
$516 553
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Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ático dúplex de reciente construcción con calidades de lujo. Se encuentra en zona centro de…
$428 476
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN ALCAIDESA El Residencial de Obra Nueva integra perfectamente l…
$690 672
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Apartamento 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN ALCAIDESA, CADIZ Complejo residencial de apartamentos…
$615 220
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Tipos de propiedades en Campo de Gibraltar

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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