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Apartamentos en la montaña en venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

;
San Roque
54
Tarifa
26
La Linea de la Concepcion
7
Apartamento Borrar
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11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 158 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$983 276
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$1,58M
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Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$637 814
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$550 690
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734 338
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 2/3
Elegante casa dúplex en planta alta gran azotea con terraza, piscina comunitaria, jardín com…
$447 610
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 3/3
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardín comunitario e imp…
$545 549
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Pisos Chic en Sotogrande, Cádiz en un Complejo con Concepto de Hotel Los pisos están situado…
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$501 479
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$700 418
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$987 799
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Tipos de propiedades en Campo de Gibraltar

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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