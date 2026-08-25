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Áticos en Venta Campo de Gibraltar, Španjolska

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San Roque
9
Tarifa
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16 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$1,09M
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734 338
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 2/3
Elegante casa dúplex en planta alta gran azotea con terraza, piscina comunitaria, jardín com…
$447 610
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 3/3
Ático de lujo con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria, jardín comunitario e imp…
$545 549
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 3
Amplios Apartamentos de 2-3 Dormitorios con Terrazas en Cádiz Debido a su atractiva ubicació…
$780 794
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 3
Increíbles apartamentos con vistas al mar y al golf cerca del campo de golf en La Alcaidesa …
$819 724
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$700 418
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos en un Complejo en un Entorno Natural en La Alcaidesa La Alcaidesa es una zona c…
$987 799
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Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ático dúplex de reciente construcción con calidades de lujo. Se encuentra en zona centro de…
$428 476
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Ático Ático 3 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Ático dúplex en edificio del año 2018 con piscina en la azotea comunitaria. Es una tercera …
$650 850
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Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Precioso ático en Edificio ventura ,disfruta de vistas al mar desde su terraza privada y des…
$390 510
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Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
ÚLTIMO ÁTICO A LA VENTA EN LA NUEVA PROMOCION DE OBRA NUEVA EDIFICIO VENTURA OCEAN VIEW ,DIS…
$466 443
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este espacioso ático de dos dormitorios en La Alcaidesa ofrece vistas abiertas y panorámicas…
$487 533
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Ático Ático 2 habitaciones en Tarifa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Ático con maravillosas vistas a la playa de Los Lances. Se encuentra en urbanización con ja…
$390 510
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Ático Ático en Tarifa, Španjolska
Ático Ático
Tarifa, Španjolska
Área 88 m²
Vendo magnífico ático duplex en el centro de Tarifa ,la vivienda incluye parking y trastero …
$488 138
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Ático Ático 3 habitaciones en La Linea de la Concepcion, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
La Linea de la Concepcion, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ÁTICO EN LA ALCAIDESA CON VISTAS AL CAMPO DE GOLF, A SOLO 5 MINUTOS DE LA PLAYA Ubicación e…
$342 434
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Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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