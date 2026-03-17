Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Campo de Cartagena y Mar Menor
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
117
San Pedro del Pinatar
47
Fuente Alamo de Murcia
54
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Villa luminosa con piscina privada, jardín encantador y terraza en la azotea situada en un d…
$376,892
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Fantástica villa con piscina, situada dentro de un prestigioso resort con una laguna de play…
$342,525
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Villa brillante con piscina, amplia terraza en la azotea y aparcamiento privado situada en u…
$359,708
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
OneOne
Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Villa refinada con piscina privada, terraza bañada por el sol en la azotea y interiores de d…
$449,062
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Villa premium con acceso a un resort de golf, piscina privada y encantador jardín situada en…
$571,638
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Fantástica villa con piscina privada, terraza en la azotea y sala de estar de planta abierta…
$457,081
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Increíble villa con piscina privada, terraza soleada en la azotea y espacio abierto en un en…
$372,309
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Villa impresionante con vistas panorámicas, piscina privada y un exuberante patio situado en…
$376,892
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Encantadora villa enorme con piscina privada, sótano del patio inglés y acabados de lujo sit…
$949,675
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Villa de lujo con terraza soleada en la azotea, piscina privada y jardines exuberantes situa…
$308,158
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Opulenta villa llave en mano con terraza en la azotea, situada en un resort con laguna de pl…
$449,062
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Parámetros de las propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir