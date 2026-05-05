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Villas del lago en venta en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

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Fuente Alamo de Murcia
45
Los Alcazares
166
Torre-Pacheco
123
San Pedro del Pinatar
48
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2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Brillante villa con piscina privada, gran terraza, jardín, sótano e increíbles vistas a la l…
$648,191
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 7 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 317 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa de grandes dimensiones con amplia terraza, gran jardín y piscina privada, ub…
$518,965
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Parámetros de las propiedades en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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