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Propiedades residenciales en venta en Islas Baleares, Španjolska

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Santa Ponsa
64
Palma de Mallorca
27
Andrach
22
Formentera
3
246 propiedades total found
Villa en Montuiri, Španjolska
Villa
Montuiri, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa en Baleares
$990,002
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Castillo en Palmanova, Španjolska
Castillo
Palmanova, Španjolska
Área 745 m²
Villa en Baleares
$13,98M
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Apartamento 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Talaies de Canyamel by TM está ubicado en Canyamel (Capdepera), a tan solo 150 metros de Pla…
$504,899
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Castillo 5 habitaciones en Palma de Mallorca, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Palma de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
Villa en Baleares
$3,95M
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Apartamento en Menorca, Španjolska
Apartamento
Menorca, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Descubre el encanto de vivir costero con nuestros modernos apartamentos de dos y tres dormit…
$286,034
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Castillo 3 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 510 m²
Piso 2
Villa en Baleares
$2,27M
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TekceTekce
Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 615 m²
Villa en Baleares
$10,89M
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Dúplex 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,07M
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Castillo 6 habitaciones en Port dAndratx, Španjolska
Castillo 6 habitaciones
Port dAndratx, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 691 m²
Piso 3
Ofrecemos a la venta una nueva villa en una magnífica colina en Cala Llamp - Port Andrac. Vi…
$14,87M
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Estudio 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Estudio 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Oliu es un proyecto residencial situado en el corazón de Capdepera, una encantadora ciudad m…
$661,569
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International Property Alerts
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Villa en Bendinat, Španjolska
Villa
Bendinat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 367 m²
Casa en Baleares
$3,44M
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Villa en Santa Ponsa, Španjolska
Villa
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casa en Baleares
$1,34M
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Villa 9 habitaciones en Santa Eulalia del Río, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Santa Eulalia del Río, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 525 m²
Villa moderna de alta gama con piscina infinita, grandes terrazas y vistas impresionantes al…
$5,73M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Castillo 6 habitaciones en sa Mola, Španjolska
Castillo 6 habitaciones
sa Mola, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 500 m²
Villa en Baleares
$23,29M
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Villa en Sant Francesc de Formentera, Španjolska
Villa
Sant Francesc de Formentera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa Jilguero es una combinación armoniosa de arquitectura tradicional y confort moderno, s…
$3,78M
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Castillo 7 habitaciones en Ses Rotes Velles, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
Ses Rotes Velles, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 302 m²
Villa en Baleares
$1,49M
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Dúplex 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,02M
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Castillo 7 habitaciones en Andrach, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
Andrach, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 070 m²
Villa en Baleares
$17,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Palmanova, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 10
Apartamentos en Baleares
$697,660
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Villa en Islas Baleares, Španjolska
Villa
Islas Baleares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 98 m²
Descripción del sitio: En la costa noreste de Mallorca, donde la tranquilidad mediterránea s…
$747,833
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,15M
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Villa 5 habitaciones en Ibiza, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ibiza, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Residencia moderna con vistas panorámicas al mar, Formentera y el centro histórico de Ibiza!…
$3,04M
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ESTATE-SERVICE24
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Apartamento 2 habitaciones en Palma de Mallorca, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Palma de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 2
Área 83 m²
Descripción del objeto: Presentando un exclusivo apartamento ático de tres habitaciones, que…
$1,36M
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Oliu es un proyecto residencial situado en el corazón de Capdepera, una encantadora ciudad m…
$536,208
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International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 2
Apartamentos en Baleares
$1,15M
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Ático Ático en Palma de Mallorca, Španjolska
Ático Ático
Palma de Mallorca, Španjolska
Área 280 m²
Ático en Baleares
$3,84M
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Castillo 5 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Villa en Baleares
$6,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Palmanova, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Piso 14
Apartamentos en Baleares
$990,002
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Apartamento 2 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Apartamentos en Baleares
$697,660
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Villa en Santa Ponsa, Španjolska
Villa
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 395 m²
Piso 2
Casa en Baleares
$4,02M
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Tipos de propiedades en Islas Baleares

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Islas Baleares, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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