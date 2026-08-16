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Casas en la montaña en Venta en Alicante, Španjolska

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2 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 786 m²
Piso 2/2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza en la azotea, jardín, enorme piscina privada e im…
$2,78M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 6 habitaciones en Alicante, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Introducing Villa 131.73m², a luxurious dwelling nestled in the heart of Spain, set to be co…
$220,748
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

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con Terraza
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