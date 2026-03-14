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Apartamentos en la montaña en venta en Alicante, Španjolska

áticos
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 6/8
Brillante y acogedor apartamento en la planta media con trastero y garaje, situado en una zo…
$485,129
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
con Jardín
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