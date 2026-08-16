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Apartamentos con piscina en venta en Alicante, Španjolska

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áticos
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2 habitaciones
165
3 habitaciones
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42 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Magnífico apartamento en planta baja, listo para entrar a vivir, con plaza de aparcamiento y…
$433,719
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Descubre lo mejor de la vida costera con esta propiedad única situada en el complejo residen…
$653,791
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
$682,978
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/5
Apartamento brillante en la planta media con amplia terraza privada, vistas a la piscina, gi…
$289,790
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 150 m²
Descubre estas propiedades de lujo ubicadas en la pintoresca ciudad costera de Finestrat en …
$431,969
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 253 m²
Casamayor presenta: Exclusivo ático de lujo en Playa San Juan Le invitamos a descubrir e…
$1,13M
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 150 m²
$431,969
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Increíble apartamento en la planta media situado en el centro de la ciudad, con piscina, par…
$481,467
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Inmobiliaria Casamayor os presenta esta magnífica vivienda situada en una de las zonas más d…
$554,386
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 101 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$468,702
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 5
Apartamento acogedor en la planta baja con terraza privada, gimnasio totalmente equipado y p…
$219,961
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 105 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$502,190
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
$636,279
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 89 m²
Este luminoso piso exterior se encuentra en una urbanización privada dentro del PAU I (Juan …
$336,810
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Apartamento premium en planta baja con aparcamiento privado, gimnasio de diseño y comodidade…
$630,783
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Ático Ático 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 5/5
Brillante ático moderno con terraza en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad, aparca…
$510,942
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Villa exclusiva en Calpe, Alicante con Piscina Privada y Ubicación perfecta Esta lujosa vill…
$1,16M
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 4
Impresionante apartamento en planta intermedia con zona de juegos, piscina y zonas verdes im…
$307,449
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 3
Elegante apartamento en planta baja con garaje y trastero, ubicado en un complejo residencia…
$298,325
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 1/2
Apartamento elegante con una gran terraza cubierta, piscina y aparcamiento privado situado c…
$365,326
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Apartamento en Alicante, Španjolska
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Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos exclusivos en El Albir, Costa Blanca, Cerca de las mejores playas y lugares de …
$682,978
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 98 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$505,992
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Descubre estas encantadoras casas mediterráneas, situadas en medio de una exuberante vegetac…
$210,147
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$523,776
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Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
$1,73M
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Área 91 m²
Estela, una promoción de obra nueva concebida para quienes buscan un hogar donde el diseño, …
$356,568
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Ático premium atractivo con terraza en la azotea, aparcamiento y piscina, conectado al centr…
$449,135
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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De lujo
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