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Propiedades residenciales en venta en Adeje, Španjolska

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apartamentos
176
casas independientes
96
272 propiedades total found
Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Esta villa independiente de nueva construcción justo frente al mar con las vistas de ensueño…
$2,08M
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Estudio en venta en San Eugenio Bajo en el complejo Ocean Park. Sala de estar, cocina americ…
$157,449
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
En relación con la expansión se traspasa, un negocio operativo moderno y rentable. Es un Cen…
$53,481
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It Is RealtyIt Is Realty
Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Torviscas Alto en el complejo Laguna Park II. Salón, cocina americana, b…
$110,797
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Se vende un hermoso apartamento con vista al mar en la zona de Torviscas Alto. Ubicado en el…
$200,601
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
En venta un acogedor apartamento con 1 dormitorio, baño y terraza con vistas al mar. Superfi…
$334,724
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Apartamento en venta en Adeja, La Postura. Consta de 1 dormitorio, salón, 1 baño. Superficie…
$145,786
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en La Caleta. El apartamento consta de: 1 dormi…
$431,526
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Apartamento 4 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 4
Área 110 m²
En venta es un hermoso apartamento con piscina en el complejo y un jardín. Apartamento de do…
$449,020
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Ático Ático 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
En venta hay un ático ubicado en la residencia de Sonia, Callao Salvaje. Superficie: 120 m2.…
$367,380
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
En el corazón de la Costa de Adeje, Playa Paraíso se encuentra Residencial Abora. Un complej…
$652,436
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Área 54 m²
Apartamento de un dormitorio, en el complejo Caribe, Playa de Las Americas. Consta de un hal…
$163,280
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Venta es un apartamento doble, que se encuentra en la zona de Los Cristianos. El apartamento…
$309,066
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Número de plantas 3
Casa en primera línea de Del DuqueEn venta es un adosado excepcional situado en un complejo …
$1,41M
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo Island Village, San Eugenio Alto…
$290,405
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Apartamento 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Apartamento en venta en Callao Salvaje - en una zona tranquila en el sur de la isla de Tener…
$174,943
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Dúplex 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Precioso dúplex reformado de 3 dormitorios con jardín privado y vistas al mar - Paraíso II, …
$639,443
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Dúplex 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Dúplex 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento dúplex en venta en el complejo El Cortijo, en el corazón de Playa de Las América…
$256,583
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Apartamento 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Apartamento en venta situado en Laguna Park II, Costa Adeje. Hay una piscina pública en el t…
$134,123
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Ático Ático 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ático de 2 dormitorios en una nueva y moderna promoción residencial en Tijoco Bajo (Adeje), …
$437,927
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Estudio en el territorio del complejo Island Village, Costa Adeje. Se encuentra a poca di…
$139,954
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$381,599
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Se vende una espaciosa casa adosada en el complejo Terrazas del Galeon en Adeje. La casa con…
$290,405
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Estupendo apartamento, amplio y luminoso justo frente al mar en Playa Paraiso. Tiene 1 dormi…
$306,257
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Ofrecemos en venta apartamento en el exclusivo y lujoso complejo “Atlantic Homes”, en un com…
$674,321
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Estudio en Miraverde, Španjolska
Estudio
Miraverde, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Estudio en la zona más exclusiva del sur de Tenerife, a solo 5 minutos a pie de Playa de Fan…
$156,282
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Dúplex 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Nos complace ofrecerles un espacioso y luminoso apartamento dúplex de dos dormitorios en uno…
$831,275
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Apartamento 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Excelente estudio completamente renovado en el complejo Olympia en el corazón de Playa de La…
$279,030
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Apartamento 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Venta apartamento en el complejo Mareverde en Torviscas Bajo. Apartamento 55 m2, 2 dormitori…
$230,925
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Apartamento 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Apartamento con piscina privada – Corales Residences | Tenerife En una de las zonas más exc…
$2,30M
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