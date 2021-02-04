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Casa club Klubnyj dom Ilinka 38

Moscú, Rusia
de
$12,78M
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ID: 39836
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/8/26

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  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Distrito federal Central
  • Ciudad
    Moscú
  • Dirección
    Ilyinka Street, 3 8 s 1
  • Metro
    Aleksandrovsky Sad (~ 1000 m)
  • Metro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 900 m)
  • Metro
    Kitay-gorod (~ 600 m)
  • Metro
    Kuznetsky Most (~ 800 m)
  • Metro
    Lubyanka (~ 600 m)
  • Metro
    Okhotny Ryad (~ 700 m)
  • Metro
    Ploshchad Revolyutsii (~ 200 m)
  • Metro
    Teatralnaya (~ 400 m)

Sobre el complejo

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El último ático con terraza

Un formato raro para los verdaderos conocedores de lujo es un ático de dos plantas con una terraza a 160 metros de la Plaza Roja.


Arquitectura "Ilyinki 3/8" en el estilo neoclásico: líneas claras, simetría, detalles que no pierden relevancia.

Ventajas:
• Own terrace
madera-fuego
• dos pisos
• Ventanas panorámicas arqueadas
• ventana en el vestidor

El costo del lote es de 1.086.010,000 rublos.


Pagos sin intereses durante 9 meses.

Más información sobre el proyecto se puede encontrar en @RazumovskaRealEstate

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

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Moscú, Rusia
Educación
Cuidado de la salud

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Casa club Klubnyj dom Ilinka 38
Moscú, Rusia
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