Casa club Klubnyj dom Ilinka 38

El último ático con terraza



Un formato raro para los verdaderos conocedores de lujo es un ático de dos plantas con una terraza a 160 metros de la Plaza Roja.



Arquitectura "Ilyinki 3/8" en el estilo neoclásico: líneas claras, simetría, detalles que no pierden relevancia.



Ventajas:

• Own terrace

madera-fuego

• dos pisos

• Ventanas panorámicas arqueadas

• ventana en el vestidor



El costo del lote es de 1.086.010,000 rublos.





Pagos sin intereses durante 9 meses.



Más información sobre el proyecto se puede encontrar en @RazumovskaRealEstate