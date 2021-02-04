Casa club Klubnyj dom Ilinka 38

El último ático con terraza
Un formato raro para los verdaderos conocedores de lujo es un ático de dos plantas con una terraza a 160 metros de la Plaza Roja.
Arquitectura "Ilyinki 3/8" en el estilo neoclásico: líneas claras, simetría, detalles que no pierden relevancia.
Ventajas:
• Own terrace
madera-fuego
• dos pisos
• Ventanas panorámicas arqueadas
• ventana en el vestidor
El costo del lote es de 1.086.010,000 rublos.
Pagos sin intereses durante 9 meses.
Más información sobre el proyecto se puede encontrar en @RazumovskaRealEstate