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Apartamentos en venta en Faro, Portugal

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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Espectacular condominio privado de lujo situado en el centro de Olhão, en la primera línea d…
$1,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamento, en las últimas etapas de construcción, situado a poca distancia del centro hist…
$750,414
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Apartamento en Tavira, Portugal
Apartamento
Tavira, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Planta alta T-0 apartamento en el corazón de Cabanas y a 150 metros del mar y paseo marítimo…
$298,911
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Área 115 m²
Apartamento con 2 dormitorios, nuevo, 115 metros cuadrados (zona total), balcones y 1 plaza …
$340,990
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Este apartamento de dos dormitorios en venta está situado en un nuevo desarrollo actualmente…
$556,795
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Apartamento 2 habitaciones en Loule, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 2
Área 88 m²
Apartamento de 2 dormitorios, superficie total de 83 metros cuadrados, superficie total de b…
$374,511
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Área 83 m²
El nuevo condominio privado Cerca do Colégio está situado en el corazón de Portimau, a poca …
$393,006
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Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Descubra esta exclusiva villa actualmente en construcción, que se completará a finales de 20…
$1,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Nuevo apartamento de 3 dormitorios con 283 m2 de superficie privada, balcón y plaza de aparc…
$726,014
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Descubre una villa moderna de tres dormitorios en Lagos, con un cautivador patio trasero que…
$1,11M
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 122 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$635,745
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Apartamento 2 habitaciones en Tavira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Bienvenido a este impresionante apartamento de dos dormitorios en la vibrante ciudad costera…
$591,961
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Apartamento 1 habitacion en Portimao, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Portimao, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Situado en el Algarve, 5 Senses Apartments se encuentra en Portimão, a solo 250 metros de la…
$461,314
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Apartamento 4 habitaciones en Estombar, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$1,76M
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Apartamento en Portimao, Portugal
Apartamento
Portimao, Portugal
Situado en el corazón de Portimão, este impresionante condominio de 4 plantas ofrece una mez…
$398,175
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Apartamento en Portimao, Portugal
Apartamento
Portimao, Portugal
Este es un ejemplo de uno de los apartamentos de una habitación (T1) disponibles en el Ocean…
$910
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Ubicado dentro de un desarrollo encantador en Albufeira, este lujoso apartamento ático orien…
$5,27M
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Apartamento 3 habitaciones en Loule, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Lumare Development in Vilamoura.Descubra la elegancia y la sofisticación de Lumare, un desar…
$2,60M
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Apartamento 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 82 m²
El apartamento con habitaciones 2 con una superficie de 82 metros cuadrados, completamente n…
$577,950
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Apartamento 2 habitaciones en Faro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Faro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Me complace presentar este nuevo apartamento T2 de lujo en Lagos, diseñado para ofrecer una …
$545,073
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Apartamento 2 habitaciones en Montenegro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Montenegro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Apartamento de 2 dormitorios en un condominio privado con piscina y jardín.Descubra este ele…
$584,968
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Apartamento 2 habitaciones en Loule, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 2
Área 135 m²
Amplio apartamento en el edificio y nbsp; Formosa Park Hotel   Cuenta con dos habitaciones c…
$658,863
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Nuevo apartamento de 3 dormitorios con 283 m2 de superficie privada, balcón y plaza de aparc…
$731,413
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
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Olhao, Portugal
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Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
El desarrollo sublime Waterfront Living, que se levanta frente a la imponente Marina Olhão, …
$815,410
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Apartamento 2 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 2
Área 90 m²
Horus Residences es un prestigioso desarrollo residencial, insertado en una comunidad cerrad…
$723,824
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Apartamento 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Área 83 m²
El nuevo condominio privado Cerca do Colégio está situado en el corazón de Portimau, a poca …
$395,013
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento situado a poca distancia del centro histórico de la ciudad y la playa de Porto d…
$685,417
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Apartamento 3 habitaciones en Loule, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Magnífico desarrollo de lujo situado en el famoso triángulo dorado. Situado a poca distancia…
$3,19M
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Descubra dos desarrollos únicos y exclusivos que comprenden 65 apartamentos contemporáneos d…
$791,235
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Apartamento en Alvor, Portugal
Apartamento
Alvor, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Este apartamento estudio, situado en un condominio privado en Alvor, ofrece una excelente op…
$246,162
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