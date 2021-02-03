Barrio residencial Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$352
ID: 28395
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
