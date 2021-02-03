  1. Realting.com
  Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$587
6
ID: 28413
Última actualización: 1/10/25

Localización

  País
    Montenegro
  Barrio
    Municipio de Podgorica
  Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji mogucnost zakupa garaznog mjesta. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
