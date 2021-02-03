  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$469
;
9
ID: 28375
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Nalazi se na drugom spratu u zgradi koja posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

