Barrio residencial Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$645
8
ID: 28211
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, smjesten na sestom (poslednji) spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini Osnovne skole "Oktoih".Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
