Piso en edificio nuevo Exclusive complex

Este complejo residencial promete a sus residentes una vida tranquila en el centro de la ciudad con zonas verdes especialmente decoradas. Situado en Bar, la perla del Adriático, con infinitas zonas verdes y vistas a la montaña justo al lado, así como una larga playa a 13 km, a solo 900 m de distancia, y ofrece el privilegio de vivir en Europa con su estética y arquitectura excepcional. Consisting of 322 independent units, it combine the greenery and sea of Montenegro with a modern and urban lifestyle. Este proyecto, que incluye zonas verdes en los pisos del edificio, ofrece a sus residentes un servicio único con piscina al aire libre y espaciosas áreas diseñadas para servicios de SPA, así como áreas sociales y culturales. Grandes ventanas, terrazas verdes y balcones ofrecen la oportunidad de disfrutar de la extensión en cada momento de la vida, y la vista única del mar desde Bar, que tiene una historia de miles de años, hace que los recuerdos sean eternos. El complejo residencial, creado con gustos sofisticados en el centro de la ciudad, puede experimentar privilegios como el exquisito gusto en un restaurante boutique y una exposición al aire libre. El patio del tipo cerrado "sin coches", donde habrá una zona de caminata, bancos y paisajes. Los apartamentos tienen vistas al mar y a la montaña. El uso de materiales caros y de alta calidad en la construcción y decoración. Sistemas de división, calderas. Plumbing de fabricantes premium. La más amplia selección de apartamentos espaciosos y confortables.

Combina arquitectura original con cultura urbana.

La zona varía de 27 metros cuadrados a 152 metros cuadrados.

Un hotel boutique, zonas comerciales, cafeterías y restaurantes en los terrenos también creará un nuevo lugar de reunión en la ciudad.

Ofrece una vida cómoda con vistas al mar, el paisaje y las montañas.



Ubicación:

En el centro de Bar, una ciudad única de Montenegro;

900 metros a la playa;

Toda la infraestructura necesaria para la accesibilidad de las bolas;

Aeropuerto Tivat y Porto Montenegro - 1 hora 10 minutos en coche;

La capital de Montenegro Podgorica - 50 minutos en coche.

