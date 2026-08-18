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Barrio residencial Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$876,200
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Barrio residencial Grand 5 pieces a 2 min de la mer et du tramway a bat yam
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ID: 39837
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Kokis

Sobre el complejo

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Idealmente situado en una de las zonas más populares de Bat Yam, este hermoso apartamento de 5 habitaciones ofrece un entorno de vida privilegiado, a pocos minutos a pie de las playas y la estación de tranvía. Con una superficie de 120 m2, esta luminosa propiedad esr ideal para la comodidad de toda la familia. También podrá disfrutar de un agradable balcón de 15 m2, perfecto para sus momentos de relax al aire libre. El apartamento está situado en la tercera planta con ascensor en un edificio recientemente renovado, garantizando tranquilidad y servicios de calidad. Una rara oportunidad para adquirir un gran espacio de vida en el corazón de un sector dinámico y buscado. Para más información o para organizar una visita, póngase en contacto con nosotros hoy.

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