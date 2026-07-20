  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble proche de la mer agreable magnifique

Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble proche de la mer agreable magnifique

Tel-Aviv, Israel
de
$1,48M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 38283
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herbert Samuel, 91

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
duplex situado a 4 minutos del mar cerca de la playa bougrashov 48.5 m2 habitable + 25 m2 terrazas ascensor sótano ideal para vacaciones!!!!!!!!!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$820,000
Barrio residencial A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Affaire en or
Jerusalén, Israel
de
$728,160
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble proche de la mer agreable magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$1,48M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Barrio residencial Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,74M
En venta en la Marina de Ashdod, en la prestigiosa residencia Sea Side, un suntuoso apartamento de 5 habitaciones de 192 m2, bañado al sol, con una magnífica terraza de 28 m2 que ofrece una excepcional vista panorámica al mar. Servicios de lujo: aparcamiento privado, aire acondicionado, mamá…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf grand haut standing projet de qualite spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf grand haut standing projet de qualite spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf grand haut standing projet de qualite spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf grand haut standing projet de qualite spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf grand haut standing projet de qualite spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,72M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Mostrar todo Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Tel-Aviv, Israel
de
$951,200
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en un complejo con una hermosa piscina al aire libre y gimnasio en el norte de Yaffo, a pocos pasos del mar. 3a planta en 7 con ascensores. 2 habitaciones, 2 W.C. 50m2 + 20m2 terraza (Succah). 1 estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir