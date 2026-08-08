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Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc

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ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaZohar, 5

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Venta exclusiva En la zona residencial y verde de Bavli 5 Zohar Street En la cuarta planta, disfrutando de una fachada espaciosa y luminosa Apartamento 3 habitaciones, 81 m2 + soleada terraza de 11 m2 Orientación Sur y Oeste Incluye un dormitorio principal, un baño con ducha y WC separado. Dos ascensores adecuados para personas con movilidad reducida, bodega y aparcamiento privado en la residencia – Tabu! Fácil acceso al centro de la ciudad, a pocos pasos del parque Yarkon y del campo.

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