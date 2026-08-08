Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc

Venta exclusiva En la zona residencial y verde de Bavli 5 Zohar Street En la cuarta planta, disfrutando de una fachada espaciosa y luminosa Apartamento 3 habitaciones, 81 m2 + soleada terraza de 11 m2 Orientación Sur y Oeste Incluye un dormitorio principal, un baño con ducha y WC separado. Dos ascensores adecuados para personas con movilidad reducida, bodega y aparcamiento privado en la residencia – Tabu! Fácil acceso al centro de la ciudad, a pocos pasos del parque Yarkon y del campo.