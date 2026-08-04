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Barrio residencial Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod

Asdod, Israel
de
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ID: 39671
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Nahal Snir

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En alquiler, hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en la calle Nahal Snir, en el distrito de Youd Alef de Ashdod. El apartamento está situado en la tercera planta y tiene una hermosa terraza, aire acondicionado, aparcamiento y mamá. Ubicación ideal, cerca de tiendas, sinagogas, escuelas y todas las comodidades. Disponible el 6 de octubre.

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Asdod, Israel
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