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Barrio residencial Villa de reve au coeur de loasis de vie

Hadera, Israel
de
$4,92M
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ID: 38639
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
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  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    HaHistadrut

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Hadera, Israel
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