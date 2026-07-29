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Barrio residencial Penthouse A vendre de 5 piEces avec vue A eilat tout confort avec armoires murales ainsi quune belle cuisine avec son Ilot central situe en plein quartier des hotels dans complexe avec piscine et salle de sport et a deux pas du centre commercial icep

Eilat, Israel
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ID: 39623
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Retamim

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PENTHOUSE FOR SALE OF 5 PIECES with VIEW - ALL CONFORT with MURAL ARMARIES AS A KITCHEN with ITS CENTRAL ISLAND - Situado en el corazón del distrito hotel en complejo con piscina y gimnasio y cerca del centro comercial ICEparc Canyon y a 5 minutos de la playa y paseo marítimo - para huéspedes serios y exigentes

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