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Barrio residencial 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,43M
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ID: 36066
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 250

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Nuevo edificio - Envío Junio 2024 Ascensor, vista parcial al mar Muy luminoso, a 3 minutos a pie de la playa Apartamento perfecto para la inversión, pie a tierra, Airbnb

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Tel-Aviv, Israel
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