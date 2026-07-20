  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial A louer penthouse de luxe nayot jerusalem

Barrio residencial A louer penthouse de luxe nayot jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$6,232
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38573
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Davidson, 20

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$1,97M
Barrio residencial Le moment ideal pour investir dans le futur quartier le plus prometteur dashdod est arrive
Asdod, Israel
de
$924,304
Barrio residencial Le quartier le plus anime et central de la ville
Tel-Aviv, Israel
de
$1,31M
Barrio residencial A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,116
Está viendo
Barrio residencial A louer penthouse de luxe nayot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$6,232
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$849,520
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Asdod, Israel
de
$682,240
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir